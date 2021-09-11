أحمد سعد لـ«الوطن»: سعيد بتكريمي في الدير جيست عن أغاني «الاختيار»

كرم أحمد سعد في حفل توزيع جوائز الدير جيست، الذي أقيم منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس عن أغانيه بمسلسل الاختيار، وبعد التكريم قام أحمد سعد بغناء أغنية وطنية له بدون مزيكا بعنوان «ادخلوها آمنين».

وعلى هامش التكريم قال أحمد سعد لـ «الوطن»، أإنه سعيد للغاية بالتكريم، وأنها ليست المرة الأولى له في الدير جيست، ولكن هذا العام له طابع خاص، خاصة أنه تكريم عن المسلسل والأغاني الأقرب إلى قلبه وهي أغاني «الاختيار»، مضيفا أنه من المحظوظين أن يتم وضع صوته في هذا المسلسل الذي يعتبر شهادة تقدير في حياته لأنه مسلسل حقيقي يرصد أحداثا وبطولات حقيقية لأبطال وجنود الجيش والشرطة المصريين.

أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني بعد عقد قرانهما

وحضر مع أحمد سعد التكريم، زوجته علياء بسيوني، للمرة الثانية، بعدما حضرت معه في العام الماضي في فترة خطوبتهما، وقالت «علياء»، إنها سعيدة وفخورة بزوجها للغاية، وتحب أن تسانده وتدعمه في كل خطوة وكل تكريم.

وعن إخفاء خبر العودة بعد الانفصال والمفاجاة بكتب الكتاب، قالت إنها كانت تحب أن تكون مفاجأة للجميع، وأنها لم تخبر وقتها المقربين منها، وأحبت أن تكون المفاجأة للجميع، وتم عقد القران في إطار عائلي.

ويستعد أحمد سعد خلال الأيام القادمة لطرح أغنية جديدة مع مصطفى حجاج، وأعلن عنها الأيام الماضية عبر السوشيال ميديا، قائلا إنه يحب صوت مصطفى حجاج وسعيد بالتعاون معه، خاصة أن الأغنية مختلفة.