أحمد سعد وسمية الخشاب.. «قصة حب انتهت بفقدان الطحال»

أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما أعلن خبر عقد قرانه على مصممة الأزياء الشهيرة علياء بسيوني، وانتشرت صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بحث الجمهور عن طبيعة الخلاف الأخير بين أحمد سعد وسمية الخشاب، بعد إعلان زواجه.

أحمد سعد يعلق على خبر زواجه من علياء بسيوني

ونشر سعد مجموعة صور بعد عقد القران عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يضعون أحمد سعد في مرمى النيران

ما بين الترحيب والهجوم اختلفت ردود الفعل من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن المطرب أحمد سعد زواجه من علياء بسيوني مصممة الأزياء، خاصة أنها تُعتبر زوجته الرابعة، فقد تزوج في عام 2006 من زوجته الأولى لبنى بيومي والتي أنجب منها طفلين جودي وأحمد، واستمر زواجهما حتى عام 2011 وتم الطلاق بعد إقامة دعوى خلع بسبب خلافات بينهما.

وارتبط بعدها أحمد سعد بالفنانة ريم البارودي، ثم تزوج من الفنانة سمية الخشاب، حيث انتهى بينهما الأمر بالطلاق بعد عدة أزمات.

سبب طلاق الفنانة سمية الخشاب من أحمد سعد

قالت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولته قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: «أحمد سعد كان عنده ظروف ماينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومارفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين».

رد فعل سمية الخشاب على زواج أحمد سعد

وقد أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعدما نشرت صورة لها بموقع "فيسبوك"، والتي اعتبرها محبوها تحمل إيحاء غير لائق، في أعقاب إعلان المطرب أحمد سعد عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، أمس السبت، داخل منزل الأخيرة.