أحمد سعد يشوق جمهوره حول مطرب يشاركه أغنيته الجديدة.. من هو؟
كتب:
محمود الرفاعى
12:02 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
أحمد سعد
نشر الفنان أحمد سعد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» شوق جمهوره من خلالها لأحدث أغانيه خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن ديو غنائي برفقة أحد الفنانين.
أحمد سعد لجمهوره: «تفتكروا مين»
ونشر أحمد سعد، صورة مع الفنان الذي سيشاركة في «الديو»، قائلًا: «تفتكروا بعمل إيه؟..مع مين؟»، وجاءت أغلب التوقعات حول الفنان مصطفى حجاج وتامر حسني وبهاء سلطان.
و نشر أحمد سعد مؤخرًا أغنية 200 جنيه، التي شارك فيها في فيلم 200 جنيه الذي يعرض حاليًا فى دور العرض بطولة هاني رمزي وليلى علوي.
أغنية فيلم 200 جنيه
يذكر أن أحمد سعد، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية «الملوك»، إذ تخطت نسب مشاهدتها على «يويتوب» حاجز الـ 25 مليون مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:
أنا مش شايف فيكم حد
أنتم عيال عايشين على الحك
كل الناس عارفكوا على القد
كل الناس عارفة إني غشيم
عمري في يوم ما احتاجت لحد
مش تفخيم والله بجد
واقف وسط الكل اسد
متربتش إنى أبقى لئيم
فالتنفيذ عندى الصواريخ
أنا عناب ياسطى المريخ
وسط حروبي بضرب بوازيك
وسط بلادي بكتبلي تاريخ
حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة
عيشنا بساطه هتنجح
لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد
أنا أساند نفسي
أرقام بترن بتزن على التليفون
حبوني لما وصلت اتلونوا 100 لون
كورتك تيجي عارضة
كورتي بتيجى جوون
سكوت سكوت سكوت سكوت
جت الملوك ملوك ملوك ملوك
مفيش هروب هروب هروب
من الأسود من الأسود
إحنا مش بنبيع كلام
إحنا ناس دوغرى و تمام
مش شاغلنا مين اللي قال
الحقود ملهوش مكان
تنكشني تشوف جنان
وتتلم الجيران
ربك أداني حكمة في اللسان
أكلكم بالكلام يانج
زوكش جى من السلام
أخوك ملهوش أمان