أحمد سعد يشوق جمهوره حول مطرب يشاركه أغنيته الجديدة.. من هو؟

نشر الفنان أحمد سعد صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» شوق جمهوره من خلالها لأحدث أغانيه خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن ديو غنائي برفقة أحد الفنانين.

أحمد سعد لجمهوره: «تفتكروا مين»

ونشر أحمد سعد، صورة مع الفنان الذي سيشاركة في «الديو»، قائلًا: «تفتكروا بعمل إيه؟..مع مين؟»، وجاءت أغلب التوقعات حول الفنان مصطفى حجاج وتامر حسني وبهاء سلطان.

و نشر أحمد سعد مؤخرًا أغنية 200 جنيه، التي شارك فيها في فيلم 200 جنيه الذي يعرض حاليًا فى دور العرض بطولة هاني رمزي وليلى علوي.

أغنية فيلم 200 جنيه

يذكر أن أحمد سعد، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية «الملوك»، إذ تخطت نسب مشاهدتها على «يويتوب» حاجز الـ 25 مليون مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة إني غشيم

عمري في يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش إنى أبقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبي بضرب بوازيك

وسط بلادي بكتبلي تاريخ

حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسي

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبوني لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

إحنا مش بنبيع كلام

إحنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللي قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشني تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

أكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان