ياسمين عبدالعزيز تكشف معاناتها على أنغام «هنغني كمان وكمان».. فيديو

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو يحمل لقطات من معاناتها مع المرض، خلال رحلة علاجها بسويسرا، وصاحب الفيديو أغنيه «هنغني كمان وكمان» للمطربة اللبنانية إليسا.

ياسمين تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

طمأنت ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها على «فيس بوك»، جمهورها عن حالتها الصحية قائلة «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مرت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» التي استعانت بها ياسمين عبدالعزيز

(لما نروح ونسافر حتة بعيدة… لما بندخل قصة حب جديدة

لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني

لما نطير من الفرحة لعالم ثاني

لما تضيق الدنيا علينا ونعاني

لما بنفصل من الدنيا دي ثواني بنغني

هنعيش لسه ياما ونشوف…هنعيش تحت أي ظروف…هنعيش لسه ياما ونشوفهنعيش يلا بينا نعيش

هنغني كمان وكمان…وهنرقص عالأحزانويا دنيا جنان بجنان…ويا دنيا جنان بجنان

كلنا في الهوى سوا من حيرة لحيرة

شايله قلوبنا حاجات ياما ياما كثيرة

فما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني

زي البحر الدنيا واحنا سفينة

بندور على الشط اللي يرسينا

وبنتلكك على حاجة تنسينا ونغني

هنعيش لسه ياما ونشوف…هنعيش تحت أي ظروف…هنعيش لسه ياما ونشوفهنعيش يلا بينا نعيش

هنغني كمان وكمان…وهنرقص عالأحزانويا دنيا جنان بجنان…ويا دنيا جنان بجنان

لما نروح ونسافر حتة بعيدة

لما بندخل قصة حب جديدة

لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني

لما نطير من الفرحة لعالم ثاني

لما تضيق الدنيا علينا ونعاني

لما بنفصل من الدنيا دي ثواني بنغني

هنعيش لسه ياما ونشوف…هنعيش تحت أي ظروف…هنعيش لسه ياما ونشوفهنعيش يلا بينا نعيش

هنغني كمان وكمان..وهنرقص عالأحزانويا دنيا جنان بجنان…ويا دنيا جنان بجنان

كلنا في الهوى سوا من حيرة لحيرة

شايله قلوبنا حاجات ياما ياما كثيرة

فما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني

زي البحر الدنيا واحنا سفينة

بندور عا الشط اللي يرسينا

وبنتلكك على حاجة تنسينا ونغني

هنعيش لسه ياما ونشوف…هنعيش تحت أي ظروف..هنعيش لسه ياما ونشوفهنعيش يلا بينا نعيش)