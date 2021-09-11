شقيق ياسمين عبدالعزيز: شوفت أختي على مشارف الموت

أعلن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سعادته بشفائها بعد تجربة مرضها الشديدة، حيث قال على صفحته: «النهارده كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد.. الأولى أن ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل لأني فعلا شوفت أختي على مشارف الموت وكان إحساس ربنا ما يكتبه على حد، ياسمين مش أختي دي بنتي وحبيبتي».

وأضاف وائل عبدالعزيز، «التاني أني وبعد غياب كتير واختفاء عن صحابي، قابلتهم كلهم النهاردة في احتفال متعود على التواجد فيه كل موسم (dear guest)، الحمد لله على دعاء الناس من كل مكان في الدول العربية وغيرها من الجالية العربية حول العالم».

وتابع «أنتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. أحنا والحمد لله في نعمة كبيرة وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا.. وشكرا لكل الناس بجد من قلبي، ويارب منشوفش في حد حاجة وحشة.. وتصبحوا على دنيا أحلى».

ياسمين عبدالعزيز تعلن تعافيها

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مساء أمس، تحسن حالتها الصحية بعد رحلة علاج طويلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، تحسن حالتها الصحية قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وتابعت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

واختتمت بالشكر لكل من دعي لها بالشفاء من جمهورها في مصر والوطن العربي.