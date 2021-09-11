بطل الكيك بوكسينج: شاركت مع الشباب في بطولة العالم وعمري 40 عاما

أكد العقيد مهندس محمد عبده أبوستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج، أن والده كان له دور كبير في عشقه لتلك الرياضة، لافتًا إلى أن والده كان لاعبًا للملاكمة، مشيدًا بنصيحة والده للتنسيق بين الدراسة وممارسة الرياضة، «رياضة الكيك بوكس هي التي اختارتني».

وأشار أبوستيت إلى أنه بدأ لعب «كونغفو» في سن السادسة نظرًا لأن رياضة الكيك بوكسينج لم تدخل مصر وقتها، مؤكدًا أنه مارس الكيك بوكس في مدينة المنصورة التي نشأ فيها وحصل على المركز الأول بالدقهلية وبطولة الجمهورية، وكان طموحه دخول المنتخب وشارك في أول بطولة جمهورية عام 1998 وشارك في أول بطولة عربية دولية.

كنت بحلم بتمثيل مصر

وأوضح أبوستيت خلال تصريحات تلفزيونية، أنه كان يحلم بتمثيل مصر دوليًا وشارك في البطولة العربية كممثل لمصر وهو طالب في الكلية الفنية العسكرية وحصل على أول ميدالية ذهبية لمصر في الكيك بوكس وشارك بعدها في عدد من البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن الدراسة في الكلية كانت صعبة بسبب وجود شق هندسي وآخر عسكري، مشددًا على أنه كان يأمل في تحقيق بطولة له وأن يكون بطلا وممن رفعوا اسم مصر على منصات التتويج.

شاركت في 5 بطولات عالم متتالية

وأشار إلى أنه لعب في أول بطولة عالم وحصل على المركز الأول عالميًا وشارك في بطولة آسيا المفتوحة وحصل على المركز الأول، إضافة إلى مشاركته في 5 بطولات عالم متتالية وحصل على 4 مراكز ذهبية فيها وحصل على ميدالية فضية واحدة فقط لتعرضه لإصابة ولم ينسحب من البطولة.

وأكد أنه حصل على 5 بطولات عربية وشارك في دورتين عربيتين وحصل على ميدالية ذهبية، لافتا إلى أنه شارك في آخر بطولة وعمره 40 عام وشارك في بطولة الشباب من 20 لـ35 عاما، رغم أنه يمثل مخاطرة عليه ووقع على وثيقة لتحمله مخاطر هذه المشاركة، وحصل على المركز الأول وحصل أيضًا على لقب عميد لاعبي العالم.