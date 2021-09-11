خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا.. لازم يبقى معاك رقم طلب اللقاح

يبحث الكثير من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا؛ رغبة في الحصول على اللقاح وفقا لأقرب مكان متاح، أو التغيير لمراكز الوزارة التي لا تعاني من التكدس من جانب المواطنين أثناء التطعيم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات تغير مكان تلقي لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات تغيير مكان تلقى لقاح كورونا بشرط الاحتفاظ بالرقم الخاص بطلب اللقاح؛ تسهيلا على المواطنين في تلقى اللقاح في أقرب مكان وأسرع وقت، على النحو التالي:

خطوات تغير مكان تلقي لقاح كورونا

- خصصت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا للمواطن «105» للاتصال لتعديل موعد أو مكان الحصول على اللقاح.

- طلب تغيير مكان أو موعد الحصول على اللقاح.

- وفرت وزارة الصحة والسكان فرقا مدربة لاستقبال طلبات وتساؤلات المواطنين لتسهيل تعديل المواعيد للحصول على لقاح كورونا.

- عقب الانتهاء من التواصل عبر الخط الساخن «105»، يجري تحديد الموعد والمكان الجديدين للحصول على اللقاح

- إرسال رقم تأكيدي خلال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني بموعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بسرعة التسجيل

كانت وزارة الصحة والسكان، حثت المواطنين على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاحات التي توفرها الدولة بصورة مجانية، مع إتاحة الفرصة لتعديل موعد وأماكن الحصول عليه في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ للتسهيل على المواطنين في تلقي اللقاح، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، منها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات، وغسل اليدين بصورة مستمرة بالماء والصابون، وعدم الذهاب للمناسبات والحفلات التي يوجد بها عدد كبير من المواطنين.