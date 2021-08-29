طبيب يكشف أهمية تطعيم كورونا لمرضى الفشل الكلوي: إهماله يعتبر انتحارا

قال الدكتور صلاح سعيد نجا أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الصحة، استطاعت تغيير مفاهيم المصريين، مضيفا أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي نجحت في اكتشاف أعداد كبيرة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وبالتالي بدأ علاجهم مبكرا، مما جنبهم مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي.

تأثير زيادة الوزن على ارتفاع معدلات الإصابة بالقصور الكلوي المزمن

وقدم الدكتور صلاح نجا مجموعة من النصائح خلال مؤتمر "نيفرو أليكس" في نسخته العاشرة لمرضى الفشل الكلوي، مطالبا كل من بلغوا سن الـ40 بعمل تحليل شهري لقياس معدلات السكر في الدم، والضغط والزلال في البول، لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، حيث أن الاكتشاف المبكر للقصور الكلوي، يضاعف من فرص الحفاظ على الكلى وإعادتها إلى طبيعتها.

واستعرض أستاذ أمراض الكلى تأثير زيادة الوزن على ارتفاع معدلات الإصابة بالقصور الكلوي المزمن بنفس معدل الخطورة التي يمثلها مرض السكر، لافتا إلى أن تقليل الوزن لابد أن يتم بالتدريج وبمتابعة طبية ومع ممارسة التدريبات الرياضية، حيث أن أدوية التخسيس الحديثة الآمنة باهظة الثمن، وقد تصل تكلفتها إلى 5 آلاف جنيه شهريا.

أهمية لقاح كورونا لمرضى الفشل الكلوي

وأكد أستاذ الكلى أهمية تطعيم مرضى الفشل الكلوي، مشيرا إلى أن امتناع مرضى الفشل الكلوي عن التطعيم ضد فيروس كورنا بمثابة انتحار، حيث تصل نسبة الخطورة من إصابة مريض الكلى بفيروس كورونا إلى حوالي 50% بسبب ضعف مناعتهم، لافتا إلى أن جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في مصر آمنة ولابد من تناولها.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع بحجز لقاح كورونا، من خلال موقع وزارة الصحة، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.