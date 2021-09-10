هطول الأمطار على الإسكندرية مجددا في أول أيام «غسيل البلح»

عادت الأمطار للهطول مجددًا على عدد من أحياء شرق الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، لدقائق متفرقة في مناطق «سيدي بشر والمنتزه أول والمنتزه ثان»، وسط فرحة بين الأهالي بحلول نسمات فصل الشتاء، التي دامت على مدار اليوم.

توقعات الأرصاد حول أمطار الإسكندرية

ويأتي ذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية بنسبة 10% اليوم، وانخفاض درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية.

أمطار الإسكندرية ترتبط برأس السنة القبطية

وارتبط سقوط أمطار الإسكندرية بالتزامن مع ليلة عيد النيروز للعام الجاري 2021، كونها ليلة رأس السنة القبطية لعام 1736، والذي يعد جزءً من التقويم المصري القديم ويرتبط بسقوط الأمطار.

وعرفت بمسمى «نوة غسيل البلح»، كونه أمر معتاد سقوط تلك الأمطار في ذلك التوقيت من كل عام مع احتفالات الأقباط برأس السنة القبطية والتي يتم توزيع البلح والجوافة فيها كرموز دينية.

أفراح أهل الإسكندرية بالأمطار

ونشر أهالي الإسكندرية الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هطول الأمطار الخفيفة، بعد زيادة درجات الحرارة في شهر أغسطس الماضي ومعاناة الإسكندرانية مع الحر.

تأثير امطار الإسكندرية على الشوارع

ولم تؤثر الأمطار على حركة المارة والسيارات في الشوارع تزامنا مع استقبال شواطئ الإسكندرية المصطافين اليوم، لقضاء إجازة «الويك إند» حيث انتشر المواطنين على شواطئ الإسكندرية في الصباح، بينما استمرت حركة التنزه على كورنيش الإسكندرية.

اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، إن الأمطار كانت خفيفة ولمدة دقيقتين في 3 أحياء فقط وهي «شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان»، وتم رفع درجة الاستعداد مع عدم تدخل أي من المعدات بسبب الأمطار الخفيفة إضافة إلى التنبيه على الجميع بمتابعة توقعات هطول الأمطار في الإسكندرية اليوم وغدا.