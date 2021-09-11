التعليم العالي: غدا آخر فرصة لتسجيل تقليل الإغتراب لـ«أولى وتانية» تنسيق

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق ،أن غداً الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري ، هو آخر أيام مرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، وذلك للطلاب الراغبين في عمل تحويلات لتقليل الإغتراب سواء بين الكليات المناظرة و الكليات غير المناظرة، مشيرا إلى عدم مد مرحلة التسجيل لتقليل الاغتراب بعد المدة المحددة.

أوضح أنه بداية من الساعة السابعة مساء، عقب غلق موقع التسجيل يتم البدء فورا في إعادة توزيع الطلاب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وفي حدود نسبة الـ10% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين للمرحلتين.

80 ألف طالبة وطالبة سجلوا في تقليل الإغتراب 2021

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه سيتم إعلان نتيجة تقليل الإغتراب خلال 48 ساعة من غلق موقع تسجيل تحويلات تقليل الإغتراب، مشدداً على أنه سيتم البدء في تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الإغتراب بحد أقصى 72 ساعة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق .

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الأسبوع الجاري

وأوضح أن الهدف من تحويلات تقليل الإغتراب هو إتاحة الفرصة للطلاب الإلتحاق بالكليات الأقرب لمحل إقامتهم وفقاً لحدود التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للكلية، مؤكداً أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات تواصل إستقبال طلاب المراحل المختلفة لإجراء تحويلات تقليل الاغتراب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن تنسيق المرحلة الثالثة 2021 سينطلق خلال الأسبوع الجاري، ويستمر حتى إعلان نتيجة طلاب الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، لإستكمال استقبال رغبات طلاب تلك المرحلة.