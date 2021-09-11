مصدر: أدوية هامة جديدة ببروتوكول كورونا لن تستخدم إلا بأمر طبيب

أكد مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، وجود أدوية جديدة في بروتوكول علاج مصابي كورونا في نسخته الخامسة، مشيرا إلى ضرورة اللجوء للطبيب المختص قبل استخدام تلك الأدوية، التي لا يتم استخدامها حتى الآن إلا داخل مستشفيات العزل الصحي فقط.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك تعليمات مشددة من قبل اللجنة على كيفية التعامل مع بروتوكول مصابي كورونا في النسخة الخامسة له، لتفادى الاستخدام العشوائي من قبل المواطنين، والإسراف في المضادات الحيوية مما يؤدي إلى مضاعفات قد تتسبب في الوفاة.

ارتفاع إصابات كورونا في مصر

من جانب آخر نفى المصدر صحة ما تم تداوله مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع آخر خارج مصر، عن عقار «الإيفرمكوتين» ومدعين تسببه في العقم للرجال، وهو عقار مستخدم لمصابي كورونا، مشيرا إلى أن نفس الموقع الذي نشر الخبر عاد ونفى الأمر، بعد التواصل مع منظمة الصحة العالمية، مطالبا المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام أي عقار والرجوع إلى الطبيب المختص.

وفي سياق متصل أشار المصدر إلى الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأيام، لافتا إلى وجود توقعات بالارتفاع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ذروة الموجة الرابعة من المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر، لذلك يجب اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، والحصول على التطعيم، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخف حدة الأعراض في حال الإصابة، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وزارة الصحة والسكان اعلنت خروج 532 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية التي أصدرتها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حالة حتى اليوم.