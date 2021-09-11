هل توجد أعراض جانبية للقاح كورونا سينوفاك؟.. الصحة تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء التطعيم بلقاح كورونا سينوفاك في المراكز التي خصصتها على مستوى محافظات الجمهورية، كاشفة في تقرير رسمي عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا سينوفاك، مؤكدة أنها بسيطة ولا تستدعى الخوف أو القلق وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العضلات أو تنميل، كما أنها تزول من تلقاء نفسها وفي غضون يومين لا أكثر.

أعراض جانبية للقاح كورونا سينوفاك

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدة أنه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، قل معدل الوفيات والإصابات، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من الأعراض في حال الإصابة ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الصحة تستعد لاستقبال شحنات جديدة

وطالبت الوزارة من المواطنين في حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، لافتة إلى أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وفي سياق متصل، تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، من لقاحات «جونسون آند جونسون، وفايزر، واسترازينكيا»، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تنوع مصادر لقاحات كورونا في مصر، خاصة للمسافرين للخارج لتسهيل المهمة عليهم في الدول التي فرضت التطعيم بلقاحات معنية لدخولها.