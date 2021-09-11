استقالة وزير الصحة في مقدونيا الشمالية بعد حريق مستشفى لمصابي كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في مقدونيا الشمالية، فينكو فيليبس، أمس الجمعة، استقالته من منصبه بعد يومين من ​اندلاع حريق​ في ​مستشفى​ يستضيف مصابي فيروس ​كورونا المستجد «كوفيد 19» ​في مدينة تيتوفا، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقال فيليبس، في مؤتمر صحفي، قبل الاستقالة إن الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة اندلع في مستشفى بني خصيصا لعلاج مرضى الفيروس​ في «تيتوفو»، وفقا موقع «بلقان انسايت» المقدوني.

وأضاف الوزير المقدوني، أن حادثا مروعا وقع في تيتوفو، وحصد الكثير من الأرواح، موضحا: «أعلن عن استقالتي المباشرة وأتحمل مسؤولية ما جرى»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهور الفيروس، قبل نحو عامين، إلى 224668798 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4631141 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 201214956 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى ‏‎654409 حالة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، ‏‎167638‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة بالفيروس ‏و‏‎‏‎‏‎1727‎‏‎‏ حالة وفاة، ليصل إجمالي ‏‏‏‏‏‏الإصابات في البلاد إلى ‏‎40703234‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ‏ ‏‎654409‎‏ حالة.‏

من جانبه، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينج قضية منشأ «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتبر فريق من الجمهوريين، إعلان بايدن إلزامية التطعيم ضد «كورونا» لثلثي العاملين في الولايات المتحدة خطوة تشبه الديكتاتورية إلى حد كبير، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية، فيما قال الرئيس الامريكي، عن التهديدات بالملاحقة القضائية التي أطلقها الجمهوريون: «فليحاولوا»، مضيفا إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال.

وكان بايدن، أصدر امس الاول الخميس، أمرا يلزم جميع الموظفين الاتحاديين والمتعاقدين بتلقي لقاحات كورونا، متهما أقلية محددة مدعومة من مسؤولين بمنع طي صفحة الجائحة.

وبموجب الأمر التنفيذي سيتوجب على حوالي 4 ملايين عامل اتحادي بالإضافة إلى ملايين المتعاقدين الحصول على التطعيم ضد الفيروس، فيما قال «البيت الأبيض»، إن الموظفين الاتحاديين الذين لن يحصلوا على التطعيم سيواجهون إجراءات تأديبية.

وكانت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى ان الرئيس الأمريكي، أطلق مجموعة أخرى من التفويضات التي تتعلق بالعديد من الشركات الخاصة، وقضي ذلك أن يتأكد أصحاب الأعمال الذين يوظفون أكثر من 100 شخص من حصول موظفيهم على جرعات لقاح الفيروس أو إجراء فحوصات أسبوعية.

وتأثر المزيد من الأطفال بشدة في الولايات المتحدة، من جراء الفيروس مع انتشار سلالة «دلتا» الهندية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما تسبب في خوف الأطباء مع بدء العام الدراسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية في تقرير، إنه بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، تم إدخال 2396 طفلا إلى المستشفيات بسبب «كورونا» حتى الثلاثاء الماضي.

إدخال أكثر من 55 ألف طفل إلى المستشفيات الأمريكية بسبب «كورونا» منذ أغسطس 2020

وأضافت «سي إن إن»، أنه تم إدخال أكثر من 55 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب «كورونا» منذ أغسطس 2020، ومازالت الوفيات الناجمة عن الفيروس بين الأطفال، نادرة، وحتى الأربعاء الماضي، توفي ما لا يقل عن 520 طفلا.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 7168806 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، 37622 إصابة جديدة بـ«كورونا» و147 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن حصيلة الإصابات بالفيروس، ارتفعت إلى 7168806 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 133988حالة.

عربيا، سجلت لبنان، 815 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 611912 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8169 حالة، بينما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 568381 حالة.

من جانبها، حذر هيئة أوروبية، من عرض جانبي خطير يسببه لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المضاد لـ«كورونا»، وقالت «وكالة الأدوية الأوروبية»، إن الحديث يدور عن متلازمة «جيلان باريه» وهي مرض عصبي نادر، وجد أن العلاقة السببية بين وبين اللقاح هي احتمال معقول.

وأوضحت الوكالة الاوروبية، أنه تم تضمين تحذير لزيادة الوعي بحالات المتلازمة التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم في معلومات منتج أسترازينيكا في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 833 حالة من المتلازمة مع لقاح «أسترازينيكا» في جميع أنحاء العالم بحلول 31 يوليو الماضي، في حين تم إعطاء حوالي 592 مليون جرعة من اللقاح ذاته في جميع أنحاء العالم بحلول 25 يوليو الماضي.

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح «حياة-فاكس» المضاد لـ«كورونا»

من جانبها، وافقت السلطات في فيتنام، على الاستخدام الطارئ للقاح «حياة-فاكس» المضاد لـ«كورونا»، لتكون سابع بلد يوافق على استخدامه، وقالت الحكومة في بيان إن اللقاح مصنوع في الصين ومعبأ في الإمارات، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».