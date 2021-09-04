«المصرف المتحد» يدشّن منظومة تشاركية بأسيوط ضمن مبادرة «رواد النيل»

أعلن أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، عن تدشين أول منظومة تشاركية موجّهة لتمكين شباب المصرف المتحد من خريجى أكاديمية النجوم الساطعة مصرفياً وإدارياً، وإشراكهم ضمن فعاليات وبرامج مبادرة «رواد النيل» القومية، لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت رعاية البنك المركزى المصرى.

وقال المصرف المتحد فى بيان، إن سلسلة من البرامج التدريبية أقيمت لـ24 رائد أعمال من محافظة أسيوط، بالتعاون مع مركز دندرة ومركز «رواد النيل» على مدار أسبوعين، وذلك بهدف مساعدة هذه المشروعات الريادية فى تحقيق النجاح والنمو المستدام، من خلال توفير التدريب العملى والنظرى حول أساسيات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والإرشاد وحل المشكلات المرتبطة بالمشروع الناشئ.

وخلال السلسلة، قدّمت معتزة عمر، خريجة برنامج النجوم الساطعة، برنامج تدريب متخصص فى 3 مجالات حيوية، تتضمّن مجال الدعم الفنى، مثل «الإدارة المالية والتسويق، وتعريف رائد الأعمال، وأنواع المشروعات والأشكال القانونية لها، والأوراق المطلوبة لبدء المشروع».

ويتضمن البرنامج الثانى والمتخصص فى مجال الدعم التمويلى، مثل «مصادر التمويل، الخدمات المصرفية، كيفية إجراء التسعير ودراسة السوق، شرح للقوائم المالية، كيفية إعداد دراسات الجدوى»، بينما يشمل برنامج مجال الدعم الشخصى «مهارات التسويق والمبيعات، تنمية روح المبادرة، بناء المهارات الذاتية، كيفية إدارة الوقت، حل الأزمات، الثقة بالنفس، فنون القيادة، التواصل الفعال، مراحل بناء فريق العمل، والعصف الذهنى».

وأوضح «القاضى» أن الابتكار والتحول الرقمى يُعد إحدى أهم آليات الجمهورية الجديدة، لذلك وضعت القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى خططاً ضخمة للتنمية والاستثمار فى مجال التكنولوجيا والبنية التحتية والمعلوماتية، لتصبح مصر إحدى أهم الدول لصناعة مراكز البيانات الضخمة Big Data على الخريطة العالمية.

وأضاف: «كان من الضرورى تشجيع الشركات الناشئة والمبتكرين وضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال الواعد، إلى جانب العمل على زيادة الوعى المجتمعى وزيادة المؤسسات التعليمية المتخصّصة فى مجال البنية المعلوماتية للتعامل باحترافية مع التقنيات التكنولوجية الحديثة من برامج وأجهزة وأمن وحماية المعلومات».