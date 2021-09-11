رابط حجز لقاح كورونا في مصر وخطوات التسجيل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رابط حجز لقاح كورونا في مصر، ودعت المواطنين إلى أهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، موضحة في تقرير رسمي لها أنَّها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وأي تروّج لأنّها تطعم المواطنين سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

خطوات التسجيل على رابط حجز لقاح كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل على رابط حجز لقاح كورونا في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على رابط حجز لقاح كورونا في مصر من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي وجواز السفر والرقم القومي وتحميل الملف المرضي للراغب في التطعيم إن وجد.

- إدخال رقم المحمول وبعد ذلك ترسل الوزارة رسالة للتحقق مكونة من 4 أرقام.

- يدخل المواطن البيانات ثم بعد ذلك يستكمل باقي الخطوات وهي اختيار محافظة التطعيم ومركز التطعيم

- وترسل الوزراة رسالة بموعد ومكان التطعيم.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات للقاح كورونا، مبينة أنَّها 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، معلنة استخراج شهادات تطعيم كورونا تكون من خلال 126 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، ولن يتمّ الحصول على هذه الشهادات دون أخذ لقاح كورونا.

وطمأنت وزارة الصحة، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلة إنَّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ولا داع للخوف أو القلق، والأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العضلات وهي أعراض تزول في غضون يومين لا أكثر.