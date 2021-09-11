رابط تطعيم كورونا للمسافرين للخارج.. 6 خطوات للتسجيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان رابط تطعيم لقاح كورونا للمسافرين للخارج، ودعت المواطنين المسافرين لحجز اللقاح من خلال رابط تطعيم كورونا للمسافرين للخارج التابع لها، وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطيعم المواطنين من خلال موقعها الرسمي، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تروج لذلك.

رابط تطعيم كورونا للمسافرين للخارج

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا للمسافرين للخارج، والتى جاءت كالتالي:

1- الدخول على رابط موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

2- اختيار الفئات المستهدفة.

3- ملء البيانات المطلوبة، بداية من الرقم القومي وجواز السفر والاسم الرباعي والهاتف المحمول.

4- تقوم الوزارة بارسال رسالة تحمل رقم التحقق.

5- بعد ذلك تُستكمل باقي الخطوات بتحميل التاريخ المرضي والصورة الشخصية.

6- اختيار خانة أغراض السفر لتمكن من إرسال رسالة خلال 72 ساعة للتطعيم بعد اختيار مكان التطعيم الراغب فيه.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بـ100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين في مصر، وقالت إن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا يكون من خلال 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ولن يتم الحصول عليها إلا من خلال أخذ اللقاح.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا لحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت إنها فعالة وآمنة ولاداعي للخوف أو التوتر.