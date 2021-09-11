التلقيح الصناعي للحيوانات بجنوب سيناء.. الشروط والضوابط

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، إن حملة التلقيح التي جرى الإعلان عنها الأربعاء الماضي بدأت فعالياتها ضمن خطط تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأفادت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجموعة «اكساد»، التقت اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأسبوع الماضي، للاطلاع على نتائج التدريب التي جرت لأكثر من 60 متدربًا من البيطريين والمهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع، وطالب المحافظ بضرورة تعميم التجربة على كل المدن لزيادة الثروة الحيوانية، موضحة أنه جرى التنسيق مع بحوث الصحراء بالمحافظة حتى يتم تعميم التجربة، خاصة أن التجربة أثبتت نجاحًا في محافظات أخرى.

تلقيح 40 رأسًا من الأغنام والماعز بقرية الوادي بالطور

وأكدت أن التجربة سوف تطبق في مدينتين كمرحلة أولى هما طور سيناء ورأس سدر، وباقي المدن سوف يتم العمل فيها تباعًا بعد نجاح التجربة في المرحلة الأولى، موضحة أنه جرى تلقيح أكثر من 40 رأسًا من الأغنام والماعز في قرية الوادي بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز البحوث.

وأضافت أن المستهدف في المرحلة الأولى تلقيح 86 رأسًا من الأغنام والماعز طبقًا للشروط والضوابط التي تؤكد جاهزية الحيوان للتلقيح.

مراحل التلقيح الصناعي للحيوانات

ولفتت إلى أن هناك شروطًا وضوابط لتلقيح الحيوانات، منها أن يكون الحيوان بدون أمراض وصحته جيدة، موضحة أن هناك مراحل للتلقيح تبدأ باختيار الحيوانات من الأغنام والماعز، حيث يجري الكشف عليها بالسونار للتأكد من أنها ليست (حامل) ويتم عمل السونار على فترتين كل 15 يومًا، ثم يتم عزل الحيوان، ووضع برنامج غذائي له قبل التلقيح، بعد ذلك يتم وضع هرمونات عن طريق إسفنجة، وأخيرًا يتم التلقيح بالحيوانات المنوية عن طريق جهاز مخصص لذلك.

وتابعت أن فترة التلقيح تختلف بين الأغنام والماعز، فالهرمونات والإسفنجة تظل مدة 12 إلى 14 يومًا بالنسبة الماعز، موضحة أن الحيوانات المنوية جاهزة وهي موضوعة في محلول نيتروجين سائل مخصص لحفظها وهناك محقن.

وأكدت اختيار 86 رأسًا من الأغنام والماعز في مدينتي رأس سدر والطور بعناية شديدة وتم تلقيح 40 حتى الآن، مشيرة إلى أن الأطباء البيطريين يقومون بالعمل الفني وعملية التلقيح.