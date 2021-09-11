الزراعة: اعتماد 185مليون جنيه لـ1077 مستفيد من مشروع البتلو ضمن «حياة كريمة»

33 ألف مستفيد من المخصصات الجديدة لتربية وتسمين الماشية

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 185مليون جنيه، لعدد 1077 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 12,488 ألف رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين، وأضاف «الصياد» في بيان أصدره اليوم، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 5,3 مليار جنيه، لأكثر من 33 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 362 ألف رأس ماشية.

إجمالي مخصصات المشروع القومى للبتلو 5,1 مليار جنيه

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع القومى للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، وأصبح إجمالي المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حالياً 5,1 مليار جنيه، وانعكس ذلك على توافر الكميات، واستقرار الأسعار.. مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، يكثفان من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع، بشقيه المحلى والمستورد، للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع، مضيفا أنه يمكن الأستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري، المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).