بينهم طفلة.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لحظات من الرعب عاشتها أم وأبناؤها الثلاثة، واثنتان من أقاربها، خلال عودتهم من محافظة الفيوم، بعد قضائهم إجازة نهاية الأسبوع في التنزه ببحيرة قارون ووادي الريان، حيث تعرضوا لحادث انقلاب سيارة ملاكي قيادة الأم على طريق مصر الفيوم الصحراوي، بعد البوابات الجديدة إتجاه محافظة القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتوقفت السيارات المارة على الطريق وهرعت لإنقاذ الأم وأبنائها وأقاربها، حتى تأتي سيارات الإسعاف وتنقلهم إلى أقرب مستشفى وتقدم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بانقلاب حادث سيارة ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغاً من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم الصحراوي بعد البوابات الجديدة إتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

وعلى الفور هرع ضباط مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال المصابين، وتبين أنّ المصابين هم منال أحمد رمضان (40 سنة)، وأبنائها محمد محمود عبد الرحيم (22 سنة)، ومروة محمود عبد الحليم (18 سنة)، ومريم محمود عبد الرحيم (5 سنوات)، وزوجة ابنها ياسمين صبحي محمد (22 سنة)، وناهد عبد الفتاح عبد الغفار (55 سنة)، وتنوعت إصاباتهم بين اشتباه ارتجاج بالمخ وكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين الستة، كما جرى إزالة آثار الحادث، ورفع السيارة من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.