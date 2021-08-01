بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أُصيب 6 أشخاص بإصابات بالغة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها خلال سفرهم إلى الصعيد، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في اتجاه محافظة أسيوط بعد نزلة الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة فجأة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على السيارة فانقلبت على جانب الطريق.

فيما هرع المارة والمسافرين على الطريق، لتعديل وضع السيارة وإخراج من فيها وإعطائهم المياه حتى وصول سيارات الإسعاف، واصطحابهم إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في اتجاه الصعيد، بعد نزلة الإقليمي، وإصابة مستقلي السيارة وعددهم 6 أشخاص.

الإسعاف تنقل مصابي انقلاب سيارة ملاكي

وعلى الفور هرع رجال الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ثم جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما عاينت الشرطة السيارة للوقوف على أسباب الحادث.

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في الحادث، وتبينّ أنّهم كل من محمد حسن جلال (27 سنة)، وأحمد حسن أحمد (32 سنة)، وأحمد محمد عبد ربه (30 سنة)، وعبد الجواد حسين أحمد (30 سنة)، وحسن حسين أحمد (30 سنة)، وسيد عبد ربه حسن (40 سنة)، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ وكسور، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.