مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

لقي شاب مصرعه حينما كان يسير بسيارته الملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قادما من أطفيح بالجيزة متجها إلى الصعيد، وفوجئ عند منطقة مدخل طامية بنطاق محافظة الفيوم، بانفجار إطار سيارته الأمامي، واختلال عجلة القيادة بيده ولم يتمكن من السيطرة عليها، وحينما استخدام الفرامل لإيقاف السيارة انقلبت عدة مرات على الطريق إلى أن استقرت به في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وهو جثة هامدة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا من مرفق الإسعاف، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مركز طامية، ووفاة قائد السيارة.

ننشر بيانات المتوفي في حادث انقلاب سيارة

وعلى الفور انتقل فريق من ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبدالحكم، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث لمعاينته، والوقوف على أسبابه، وتبينّ مصرع أنور صلاح حسن، 30 عاما، ومقيم بمركز أطفيح محافظة الجيزة، وذلك بسبب انقلاب سيارته به عدة مرات خلال سفره على طريق أسيوط الصحراوي الغربي إثر انفجار إطار السيارة، وارتطام رأسه بزجاج السيارة بقوة خلال انقلابها ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ متسببا في وفاته في الحال.

نقل جثة المتوفى في حادث انقلاب السيارة للمشرحة

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة، فيما أخطرت قوات الشرطة أسرة المتوفي بالواقعة ليحضروا ويتسلّموا جثته تمهيدا لدفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بأطفيح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.