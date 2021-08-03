عاجل.. مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، منذ قليل، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بسبب انفجار إطار السيارة الأمامي فجأة، ما أفقد السائق القدرة على التحكم فيها، فاختلت عجلة القيادة بيده، وانقلبت السيارة، وذلك على الطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية تونس السياحية.

يأتي ذلك عقب دقائق قليلة من إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة، على طريق بحيرة قارون أمام شركة الملاحات، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة والمصابين.

بلاغ بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغ من المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية تونس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

3 سيارات إسعاف لنقل جثة شخص و4 مصابين في حادث

وعلى الفور هرعت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال جثة المتوفي، والمصابين الأربعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، كما نُقل المصابون الأربعة إلى نفس المستشفى، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

الشرطة تعاين حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وانتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الحادث لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه وظروفه وملابساته، كما جرى وضع السيارة على جانب الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.