بينهم 3 أطفال.. إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب ثمانية أشخاص من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، أمام اتجاه الواحات، خلال ذهابهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة أسرهم في الصعيد، ليقضوا العيد في الخضوع لفحص طبي وأشعة وفي قسم العظام بمستشفى الفيوم العام لإصابتهم بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء الحادث بدلاً من قضاءه وسط عائلاتهم.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق المركز، إتجاه الواحات، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

6 سيارات إسعاف لنقل 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة

وعلى الفور هرع رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية، و6 سيارات إسعاف بينهم 5 تابعين لمرفق إسعاف الفيوم، وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أكتوبر، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارة وتبين أنّهم 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وتبين أنّ المصابين هم «عبيدة ضياء حسين، 8 سنوات، سماح محمد سيد،31 سنة، أحمد أسامة فتحي، 32 سنة، أسامة أحمد أسامة، 40 سنة، محمد أحمد أسامة، 8 سنوات، ندى محمد السيد، 31 سنة، سما ضياء الدين حسين محمود، 10 سنوات، ضياء الدين حسين محمود، 35 سنة»، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.