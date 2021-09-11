مصدر أمني: خسائر حريق مصنع المحلة قد تتجاوز 4 ملايين جنيه

قال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، إن الخسائر الأولية لحريق مصنع ومخزن إلكترونيات بنطاق قرية «صفط تراب»، بمركز المحلة قد تتجاوز 4 ملايين جنيه، جراء حدوث ماس كهربائي مفاجىء أدى إلى إندلاع النيران، وأضاف أنه تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل داخل مخازن المصنع

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية سيطرت علي حريق بمصنع كائن بأرض زراعية بالمحلة وغير مرخص إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجىء وأتت النيران على محتويات أحد غرف المخازن، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين.

وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة، بورود بلاغا باندلاع النيران في أحد المصانع غير المرخصة بنطاق الطريق الدائري بدائرة مركز .

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عقل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق بدائرة مركز المحلة الكبرى .

وأفاد شهود عيان أن النيران ارتفع دخانها بشكل مكثف من المصنع المذكور بسبب ماس كهربائي إثر احتراق إحدى الماكينات داخل المصنع المذكور، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.