الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع في المحلة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلعت نيرانه في ورشتين لمصنع بنطاق أرض زراعية غير مرخص بمركز المحلة، إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ، ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران في 20 دقيقه، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات أحد غرف مخازن المصنع دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

إخماد نيران حريق مصنع المحلة في 20 دقيقة

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ باندلاع النيران بأحد المصانع العشوائية بزمام الطريق الدائري بدائرة مركز، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بإشراف اللواء محمد عقل، حكمدار مركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، و4 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

ماس كهربائي وراء احتراق ماكينة بالمصنع

وأفاد شهود عيان للحادث، أن النيران وألسنتها ارتفعت بشكل مكثف من المصنع المذكور بسبب ماس كهربائي إثر احتراق إحدى الماكينات داخل المصنع، وبدأ الأهالي يحاولون إخماد النيران إلى أن وصلت سيارات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.