رئيس «ماعت»: «الاستراتيجية الوطنية» تقدم كبير لجولات مصر بمجلس حقوق الإنسان

قال أيمن أبوعقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، إنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تساعد المجتمع المدني على وضع خطط منفصلة طبقًا لميدان عمل كل منظمة، معتبرًا أنَّ الاستراتيجية الوطنية يمكن اعتبارها مثل الأم ويخرج منها عدد من الاستراتيجيات على أرض الواقع.

«أبو عقيل»: نعمل على توصيل الصورة الحقيقة لمصر للخارج

وأكّد رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّه «يتمّ الربط بين الداخل والخارج، والتقارير التي تقدمها الدولة والمجتمع المدني والهيئات الأممية توصل الصورة الحقيقية للخارج».

رئيس مؤسسة «ماعت»: مصر تخوض جولات كبيرة في مجلس حقوق الإنسان

ودلل «أبو عقيل»، على ذلك بتهنئة رئيسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستراتيجية التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، معتبرًا أن هذا تقدم كبير للدولة المصرية التي تخوض جولات كبيرة في مجلس حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية.