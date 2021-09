لكزس تطلق IS بمجموعة قوية من التحسينات الرياضية: مميزات عديدة

أعلنت شركة «لكزس»، الجناح الفخم لدى شركة «تويوتا»، إطلاق «لكزس IS» بمجموعة كبيرة من تحسينات التصميم والتعامل، ما يجعلها أفضل «IS» حتى الآن، حيث صُممت السيارة الجديدة وفقًا لفلسفة «Lexus Driving Signature» في ظل اختبارات وتقييم صارمين في مركز تويوتا التقني.

وحققت سيارة السيدان الرياضية المدمجة ذات المحرك الأمامي والدفع الخلفي التوازن المثالي بين الطابع الرياضي والتطور.

ومع إضافة محرك V8 قوي بقوة 472 حصانًا ونظام عادم رباعي شرس، ستجذب عشاق القيادة المتحمسين الذين يتوقون إلى مستويات أعلى من الأداء مقارنة بطرازات «F SPORT Design and Handling» القياسية.

وسيتم تحسين السيارة مع إضافة ميزات الراحة مثل نظام الصوت المحيطي الممتاز بنظام الصوت المحيطي «Mark Levinson» المكون من 17 مكبرًا، ونظام الملاحة، وشاشة الرؤية البانورامية، ومصابيح أمامية LED ومظلة خلفية كهربائية. وسيقتصر إصدار الإطلاق IS 500 على 500 وحدة فقط في أمريكا الشمالية.

مميزات سيارة «لكزس IS»

وكأول طراز في خط الأداء الرياضي الجديد لكزس إف سبورت، يوفر محرك IS 500 بمحرك IS 350 سعة 3.5 لتر V6، ويبلغ الحد الأقصى لإنتاج IS 500 472 حصانًا عند 7100 دورة في الدقيقة و395 نيوتن/متر.

ويوفر IS 500 تسارع يتراوح من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة لمدة 4.4 ثانية، وتشمل التحسينات الأخرى على أداء IS 500 نظام عادم رباعي مع أنابيب عادم مزدوجة.

ويستخدم IS 500 نفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي «Sport Direct Shift» ذا الثماني سرعات، كما يتميز بوضع القيادة المحدد «Sport S» و«Sport S +»، الذي يوفر خرائط متقدمة للمحرك وناقل الحركة لتحسين الأداء.

إضافة إلى ذلك، يقوم نظام القيادة «Sport S +» بضبط مقدار مساعدة التوجيه «EPS» وقوة التخميد لتوفير تحكم رياضي يتناسب مع إعدادات مجموعة نقل الحركة المحدثة.