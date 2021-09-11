مصدر: مروان محسن على أعتاب الانتقال إلى «فيوتشر»

حسم مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، وجهته المقبلة، بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء وفسخ تعاقده مع النادي الأحمر بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، الذي اجتمع مع اللاعب، وأبلغه بالقرار داخل ملعب التتش بالجزيرة، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

مصدر: اللاعب فضّل عرض النادي الصاعد حديثًا للدوري

وكشف مصدر مقرب من مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، عن أن اللاعب تلقى أكثر من عرض في الآونة الماضية بعدما أصبح لاعبًا حرًا نظرًا لعدم قيده في قائمة النادي الأهلي وفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، إلا أن اللاعب فضل عرض نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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