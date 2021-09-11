«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021، مؤكدة أن الأوراق المتداولة قبل الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان نهائيًا، مشددة على الطلاب بضرورة عدم الالتفات لهذ الأوراق والتركيز فقط في الامتحان الذي يعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

«التعليم»: نرصد أي محاولات لتسريب امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لرصد أي محاولات لتسريب امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021، موضحًا أنه في حالة وجود أي تسريب سيتم تطبيق عقوبات رادعة على المتسبب في ذلك، لافتًا إلى أنه تم تكثف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية.

امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021 يعقد ورقيًا بنظام البابل شيت

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021 يعقد ورقيًا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين وبنظام البابل شيت، مؤكدًا أن الامتحان يعتبر صورة طبق الأصل لامتحان الدور الأول.

مراجعات مكثفة قبل انطلاق امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم توفير مراجعات مكثفة قبل امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021 على منصة حصص مصر التعليمية وقناة «مدرستنا 2 التعليمية»؛ لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة وكيفية الإجابة على البابل شيت.

امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021 يصحح إلكترونيًا

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يتم سيتم تصحيح امتحان الكيمياء الدور الثاني 2021 إلكترونيًا بأجهزة الماسح الضوئي، مشيرًا إلى أن امتحانات الدور الثاني تسير بصورة منتظمة حتى الآن، مؤكدًا أن إعلان النتيجة يأخذ وقتًا بعد انتهاء الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 بدأت يوم 4 سبتمبر الجاري، ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وتعقد الامتحانات للطلاب الراسبين في مادتين فقط من مواد الدور الأول، وأكثر من مادتين يعيد الطالب السنة الدراسية كاملة.