محافظ الشرقية: تنفيذ 7 مشروعات خدمية وتنموية بـ61 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاعات الصرف الصحي والشباب والرياضة والطرق والكباري، في نطاق مركز ومدينة بلبيس، بتكلفة 61 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه المشروعات جاهزة للافتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ الشرقية أن إجمالي المشروعات التي من المقرر افتتاحها خلال الشهر الجاري، تبلغ 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والأبنية التعليمية والطرق والشباب والرياضة والطب البيطري، بتكلفة 2 مليار جنيه، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

محطة رفع بتكلفة 22 مليون جنيه

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحي «السعدية»، بتكلفة 22 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي «منية سلمنت»، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك حفاظاً على البيئة، ولتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

تطوير مراكز شباب بتكلفة 3 مليون جنيه

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الشباب والرياضة، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مراكز شباب «الشغابنة والزوامل والمنشية»، بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

ولفت محافظ الشرقية، في تصريحاته اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال استكمال طريق «بلبيس - ميت جابر - منيا القمح»، بتكلفة 13 مليون و500 ألف جنيه، وكذلك تطوير مدخل مدينة بلبيس، بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمختلف المدن بمحافظة الشرقية.