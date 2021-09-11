«القبطية الإنجيلية»: قدمنا 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن «أبوب الخير»

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في إطلاق أكبر قافلة إنسانية للمساعدات الاجتماعية «أبواب الخير»؛ لرعاية مليون أسرة مصرية على مستوى الجمهورية، بتوزيع 8000 كرتونة مواد غذائية، و1500 كرتونة ملابس للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، في عدد من القرى والنجوع في 4 محافظات، هي «القليوبية، البحيرة، المنيا، وبني سويف».

أبواب الخير قدمت مساعدات لـ5 ملايين مواطن

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، اليوم السبت: «قدمت القافلة نموذجًا يُحتَذَى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة، كما جهزت مساعدات تكفي مليون أسرة، أي ما يقرب 5 ملايين مواطن مستحق في قرى ونجوع الجمهورية».

وأضافت «صاروفيم»: «نشعر بفخر واعتزاز على ما حققه صندوق تحيا مصر من أرقام قياسية غير مسبوقة بموسوعة جينيس في تنظيم وإطلاق القوافل الإنسانية، وذلك لمساعدة الأسر الأَوْلى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية».