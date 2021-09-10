حياة كريمة.. فحص 727 مواطنا في قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية «القلمينا»، التابعة لمركز الوقف، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق المحرومة خاصة القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القافلة توقع الكشف على 727 مواطنا

وقال محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، إن القافلة استمرت على مدار يومين ووقعت الكشف الطبي المجاني على 727مواطنا في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت «أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة»، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

صحة قنا توضح تخصصات القافلة

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي على إجمالي 380 حالة في اليوم الأول، و 347 حالة في اليوم الثاني، بينها 205 حالات باطنة، 200 حالة طب أطفال، 173حالة أمراض جلدية وتناسلية، 70حالة جراحة عامة، 42 تنظيم أسرة، 37 حالة نساء، مؤكدًا أن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية لعدد 60 حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 71 حالة من أبناء القرية، مشيرًا إلى توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المستمرة بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.