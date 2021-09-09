غلق جزئي لطريق النصر بالجيزة لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا، في ميدان الرماية والنصر، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداءً من غد الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.

الإغلاق بسبب أعمال الخط الرابع للمترو

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس، أن إجراءات الغلق، ترجع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز؛ لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع «محطة ميدان الرماية».

لا تعطيل لحركة المرور

وأشارت المحافظة، إلى أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ولفتت إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وناشدت المواطنين من المارة وقائدي المركبات، باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.

بدوره، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق، باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعه رد الشيء الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.