السيسي عن الزيادة السكانية: «مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل في السنة»

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من الزيادة السكانية، مشددًا على أنَّها تعد تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية، ويؤدي إلى مشكلات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية.

السيسي: مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويًا؟

وقال الرئيس السيسي، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: «مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويًا؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟!».

الرئيس يتساءل: مين اللي يقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ100 مليون مواطن؟

وتابع: «مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام.. النظام يعني هيطلع إيه.. هيطلع تعليم متواضع.. مين اللي يقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ 100 مليون مواطن».

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.