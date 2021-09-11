السيسي: نحتاج تريليون دولار سنويًا للإنفاق «لو الرقم ده موجود حاسبوني»

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية النمو السكاني، قائلًا: «مين ده اللي يقدر يعمل نظام تعليم جيد جدًا لـ22 أو 23 مليون شخص تعليم عام؟ النظام هيطلع إيه؟ هيطلع تعليم متواضع، ودي كلمة مؤدبة، طب مين هيقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ100 مليون حتى لو كانت عدد مستشفياتنا 5 آلاف».

دولة زي مصر محتاجة إنفاق عام سنويًا لا يقل عن تريليون دولار

وأضاف السيسي، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان: «دولة زي مصر عاوزة على الأقل إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويًا، أي 17 أو 18 تريليون جنيه، لو الرقم ده موجود حاسبوني، وحاسبوا الحكومة على الأداء والممارسات وحقوق الناس».