79 رحلة جوية على متن طائرات مصر للطيران.. غدًا

تسيِّر مصرللطيران غدًا الأحد 12 سبتمبر 79 رحلة جوية بمعدل 57 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، أربيل، دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، بروكسل، برشلونة، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أسمرة، أديس أبابا.

كما تقوم الشركة بتسيير 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 9162 راكبًا.