مصر للطيران: إقبال شديد من المسافرين بعد استئناف الرحلات مع الكويت

قال كابتن طيار، عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك اتفاقية لعودة الرحلات بين مصر والكويت، من خلال 440 راكبا فقط في الرحلة اليومية من مصر إلى الكويت، ولكن العدد مفتوح من الكويت إلى مصر، لافتا إلى أن هذا يأتي ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحا أن مصر أغلقت المجال الجوي في عام 2020 بسبب الجائحة، ولكن تم استخدام رحلات العالقين، وكان آخرها في مايو 2020.

إقبال شديد من الأشخاص

وأضاف «أبو العينين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك إقبالا شديدا للقدوم من الكويت من العكس، في ظل حجز شديد على مطارات برج العرب والقاهرة، لافتا إلى أن الإجراءات الصحية تختلف من وقت لآخر، وبحسب كل دولة يتم الالتزام بهذه الإجراءات.

عدد الركاب في الطائرة

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إلى أن الطائرات تحمل 774 راكبا في الصباح، ولكن بعد الظهر يقل عدد الركاب ليصلوا إلى أقل من 700، لافتا إلى أن مصر للطيران ملتزمة بالعدد المقرر المتفق عليه من الجانب المصري والكويتي وتلتزم أيضا باقي الشركات بهذه الأعداد.

الطيران المدني الكويتي يوافق على استئناف الرحلات

وعملت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، منذ أيام، على إرسال خطاب إلى المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، بشأن تحديد السعة المقعدية للرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ما بين مصر والكويت.

وقال المهندس يوسف سليمان الفوزان، مدير عام الطيران المدني الكويتي، إنه تقرر البدء بالتشغيل المباشر للرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين إلى مطار الكويت الدولي وفقا للسعة المقعدية للرحلات بـ1562 راكبا في اليوم، بحيث تنقل شركة الخطوط الجوية الكويتية 457 راكبا في اليوم، كما تنقل شركة طيران الجزيرة 324 راكبا في اليوم، فيما تنقل الناقلات الجوية التابعة لجمهورية مصر العربية 781 راكبا يوميا.