«مصر للطيران» تسير 77 رحلة جوية دولية وداخلية غدا

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، 77 رحلة جوية، بواقع 8556 راكبًا أجنبيًا وعربيًا ومصريًا.

وأوضحت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن الرحلات جاءت بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، تورنتو، دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، لندن، دوسلدورف، نيويورك، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، باريس، برلين، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل».

وأشارت الشركة إلى تسيير 14 رحلة داخلية، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و7 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات.