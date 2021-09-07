«مصر للطيران» تسير 80 رحلة جوية دولية وداخلية تنقل 9255 راكبا غدا

تسير شركة مصرللطيران، غدا الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، 80 رحلة جوية، منها 53 رحلة دولية، إلى كل من تورنتو، دبي، عمّان، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، اسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، مسقط».

كما تسير الشركة 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و6 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 9255 راكبا.