حجز السائق وعاملين في واقعة خروج قطار 570 بالشرقية عن القضبان

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حجز سائق قطار «بورسعيد - الإسكندرية»، رقم «570»، ومساعده وعامل التحويلة، لحين ورود تحريات المباحث والأمن الوطني في واقعة خروج 3 عربات من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد المار أمام قرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بلاغ بخروج 3 عربات قطار عن القضبان بالشرقية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بخروج 3 عربات من القطار رقم 570 خط «بورسعيد - الإسكندرية» أثناء سيره على شريط السكة الحديد ناحية قرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 3 من الركاب بكدمات بسيطة وإغماء، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم وخروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

فريق فني لفصل عربات القطار

وانتقلت قوة من الشرطة وهيئة السكة الحديد، وتم الدفع بفريق فني وهندسي لمعاينة الأعطال والتليفات والعمل على إصلاحها، وجرى فصل العربات الثلاث التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار، وتم تسيير القطار، وسحب العربات إلى ورشة السكة الحديد لإصلاحها.

النيابة تعاين مكان الواقعة وتُصدر قراراتها

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة وإجراء التحقيقات اللازمة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء الفحوصات اللازمة، كما قررت التحفظ على سائق القطار ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود تحريات المباحث والأمن الوطني، وطلبت سرعة استعجال التقرير الفني حول الأعطال وسبب حدوثها.

يشار إلى أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، انتقلا إلى مكان الواقعة فور حدوثها، لمباشرة الحادثة والوقوف على ملابساتها، والاطمئنان على الركاب، والتأكد من تماثل المصابين الثلاثة للشفاء.