القصة الكاملة لحادث خروج عربات «قطار 570» عن القضبان بالشرقية

شهدت منطقة «الشبانات»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، حادث خروج 3 عربات مكيفة عن القضبان من مؤخرة القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات بورسعيد مرورًا بمحطة الإسماعيلية والمتجه إلى مدينة الإسكندرية، وأسفر ذلك عن إصابة 3 ركاب.

الأمن يتلقي بلاغًا بحادث قطار «بورسعيد - الإسكندرية»

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة السكك الحديدية بخروج القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات بورسعيد متجهًا إلى محطة قطارات الإسكندرية مرورًا بمدينة الزقازيق، عن القضبان بالقرب من مزلقان أبوالأخضر التابع لمركز الزقازيق.

3 عربات مكيفة خرجت عن القضبان

فيما أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية بالشرقية، أن الـ3 عربات المكيفة المتواجدة بمؤخرة القطار خرجت عن مسار القضبان، دون وقوع وفيات بين الركاب، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا الهيئة فور حدوث الواقعة في التاسعة صباحًا، وجارٍ الانتهاء من إعادة تسيير حركة القطارات.

إصابة 3 أشخاص في حادث قطار «بورسعيد - الإسكندرية»

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن 3 أشخاص أصيبوا في الحادث، وأضاف أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج بواسطة سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى فحص باقي الركاب والتأكد من سلامتهم.

مدير أمن الشرقية ينتقل لموقع الحادث

وانتقل اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إلى موقع الحادث، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث، وجرى فحص الركاب بالإشتراك مع فريق إسعاف مديرية الصحة بالشرقية للتأكد من سلامتهم ونقل المصابين للمستشفى.

فريق فني بالسكك الحديدية ينتقل للحادث برفقة النيابة العامة والتحفظ على سائق القطار

وانتقل فريق فني بهيئة السكك الحديدية، لمكان الحادث للبدء في فصل العربات وإعادة رفعها على مسارها، رافقهم فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث وتحديد ملابساته، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على سائق القطار، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية عليه بعد قرار النيابة لحين الانتهاء من التحقيقات.

الصحة تكشف عن أسماء المصابين

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، أن مستشفى الزقازيق العام استقبل «نادية شكري كيرولس»، 75 عامًا، مقيمة بمدينة الإسماعيلية، مصابة بإرتجاج في المخ، و«سناء السيد سلام»، 66 عامًا، مقيمة بمحافظة الغربية، مصابة بإغماء، و«إسلام حسن عبده»، 17 عامًا، مقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، مصابًا باشتباه بكسر في القدم اليسرى نتيجة القفز.

محافظ الشرقية يصدر بيانا حول الواقعة

وأصدرت محافظة الشرقية بيانًا، قالت فيه إن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، مؤكدا على ضرورة عدم خروجهم من المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء وإجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لهم.

خروج المصابين من مستشفى الزقازيق العام

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين الثلاثة في حادث خروج قطار 570 عن القضبان بمنطقة الشبانات بمدينة الزقازيق، غادروا مستشفى الزقازيق العام بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، منوهًا بأن حالتهم الصحية مستقرة.