4 حالات غش في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء، بإجمالي 25045 طالبا، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 10627 طالبا، بينما أدى طالبان فقط من (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية)، وأدى طالبان من مدارس المتفوقين (STEM) امتحان «مقاييس المفاهيم» أو «الفيزياء»، وذلك في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2020 -2021.

الطلاب يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا في سابع أيام الدور الثاني

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل قبل الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

«التعليم»: لا مشاكل في اليوم السابع لامتحانات الدور الثاني

وأضاف «حجازي» أن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (4) حالات غش.

حالات غش

- محافظة أسيوط حيث تم ضبط الطالب (ع.ق.ث) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجغرافيا)، عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب (ع.ا.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة بنى سويف حيث تم ضبط الطالب (م.ع.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الفيوم حيث تم ضبط الطالب (م.ط.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان «الجيولوجيا والعلوم البيئية» بإجمالي 3033 طالبا، وشعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 5390 طالبا، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 5172 طالبا، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان الأحياء والجيولوجيا بإجمالي 6 طلاب، ولقسم الرياضيات «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي 35 طالبا.