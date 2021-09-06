قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح بفتح فصل رياض أطفال بالمدارس الخاصة والدولية بدون نمو حتى نهاية المرحلة المرخص بها للمدرسة وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، جاء ذلك بناء على مقترح الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ونظرا للإقبال المتزايد من أولياء الأمور لإلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة ولحل هذه المشكلة بالمدارس الخاصة التي بها فراغ تعليمي يسمح بفتح فصل رياض أطفال بدون نمو حتى نهاية المرحلة المرخص بها للمدرسة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب تشكيل لجان من جميع الإدارات التعليمية لمراجعة الفراغات مع مراجعة مديريات التربية والتعليم، مشددة على ضرورة عدم المساس بحجرات الأنشطة والخدمات، مؤكدة أنه بالعرض على اللجنة المركزية للتنظيم قررت الموافقة على هذا المقترح.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن تجهيز فصل بدون نمو يعني أن الفصل الواحد يضم مختلف المراحل التعليمية ولا يتم نقل الطلاب إلى فصل أخر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على تفعيل ذلك بهدف حل شكلة الإقبال الشديد على المدارس الخاصة.

«شوقي»: جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021 /2022

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد من حيث إعداد المقررات الدراسية الجديدة التي تهتم بتنمية مهارات الطالب وفهم مخرجات التعلم، وكذلك تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم وذلك بهدف الوقوف على مستجدات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الحضور سيكون نظاميا وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا الذين لم يحصلوا على اللقاح خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.