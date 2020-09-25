وزيرا البيئة والإعلام يتفقدان مركز الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الجمعة، مركز مشاهدة الطيور المهاجرة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من خبراء السياحة والبيئة بالإضافة إلى ممثلي وكلات الأنباء العالمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن السياحة البيئية لا تقتصر على القيام بالأنشطة البحرية، وإنما تشمل العديد من الأنشطة المتنوعة، ومن بينها مشاهدة الحفريات بالمحميات والاطلاع على ثقافات وأنشطة المجتمعات المحلية من خلال رحلات السفاري، وتتمتع مصر بهذه المقومات إضافة إلى أهم أنشطة السياحة البيئية بالعالم وهي مشاهدة الطيور، والتي قامت عليها اقتصاديات العديد من الدول.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تعد ثاني أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور وهو ما يجعل مصر مسار لأكثر من 700 نوع من الطيور المهاجرة، ونحو مليون نوع يمر بمصر مرتين في العام خلال رحلة الهجرة من اوروبا إلى أفريقيا و العودة بفصلي الربيع و الخريف، وتعد مدينة شرم الشيخ إحدى مسارات الطيور في هذا الوقت من العام، مما يتيح الاستمتاع بمشاهدة اسراب الطيور من خلال المركز.

واستعرضت وزيرة البيئة، عدد من جهود مصر في مجال حماية الطيور المهاجرة للوفاء بالتزاماتها الدولية، وحفاظًا على التنوع البيولوجي، ومنها برامج إغلاق محطات توليد طاقة الرياح عند عبور الطيور لحمايتها، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرامج التوعية للمرشدين السياحيين بالطيور وأنواعها، وغيرها من البرامج التي جعلت مشاهدة الطيور أحد البرامج السياحية الأساسية، بالتعاون ما بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، فمشاهدة الطيور سيكون أحد البرامج التي سيجري دمجها في السياحة البيئية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ساعدت مصر للحصول على العديد من الجوائز الدولية، و منها فوز مصر بجائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة، وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة، وتكليلا لجهود دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة.

وشددت وزيرة البيئة، على أن مفهوم السياحة البيئية المسئولة يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواردنا الطبيعية، مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتوفير فرص عمل، وهو ما يعكسه مفهوم التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية، كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ، مع العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن جائزة الطاقة العالمية ENERGY GLOBE Award تأسست عام 1999 من قبل مؤسسة غير ربحية أسسها رائد الطاقة النمساوي "لوولفغانغ نيومان"، وهي اليوم واحدة من الجوائز البيئية المرموقة في العالم، لتقديم مشاريع مستدامة ناجحة ولإيجاد حلول للكثير من المشاكل البيئية القائمة، وتقدم لخمس فئات وهى الأرض والطاقة والماء والهواء والشباب، ويجري منح الجوائز للفائزين من جميع أنحاء العالم فى حفل عالمي بحضور كبار الشخصيات الدولية والاكثر تأثيرًا على مستوى العالم.