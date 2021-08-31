هيفاء وهبي: بحب أغاني المهرجانات.. ومفكرتش لحظة في مشاركة إليسا

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عدم تفضيلها المشاركة بالتمثيل فى عمل فنى كل عام، قائلة: «أحب قراءة مشروع فني يجذبنى ويقنعنى ويجعلنى متحمسة وبحب اقتنع بالشخصية اللي بقرأها في الورق علشان الناس تصدقها»، موضحة: أن دور الشخصية التي قدمتها في «أسود فاتح» لم يكن دورا سهلا، وبخاصة أنها كانت شخصية سعيدة في حياتها، واجتماعيا كان كل شئ بالنسبة لها مكتمل، من عائلة جيدة وزوج مثالي وفجأة تخسر كل شئ.

كورونا أثر على حياة الجميع

وعن المشاركة فى السينما، أوضحت هيفاء وهبي: «لها سحر خاص لكن فيروس كورونا أثر عليها»، مؤكدة أن فيروس كورونا أثر على حياة الجميع، ولكن الآن أصبح هناك وعي والطب كان له وقفة هامة بهذا الشأن، وأنا كنت متشككة في البداية في أمر اللقاح وسرعة التوصل له بهذه السرعة، ولكن الوعي الطبي والمتابعة والحملات الطبية كان لها دور كبير في طمأنت وتوعية الكثير من المتابعين».

بحب أغانى المهرجانات

وأشارت وهبي خلال حديثها الخاص لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، إلى حبها لمطربي المهرجانات قائلة: «بحبهم، بس مش معنى إني بحبهم إني بحب أي حاجة، خصوصا وأنه الأغاني العادية مش بيعجبني فيها أي حاجة، فأغاني المهرجانات فيها الكتير اللي بحبه وبيعجبني وهما كمان حسوا بأهمية نجاحهم وحسوا بقيمتهم فطوروا موسيقاهم وبقى في كلام بيتكتب ليه معنى كبير متقالش في أغاني مهمة».

كواليس كليب «هنغني كمان وكمان»

وعلقت الفنانة اللبنانية على ظهورها مع الفنانة إليسا في كليب «هنغني كمان وكمان»، قائلة: «كانت فترة كلنا محبوسين في بيوتنا وواحشين بعض جدا، وكان الموضوع جد جدا أكتر من الأيام دي بسبب كوفيد 19، وكلمتني إليسا عن الفكرة ومفكرتش لحظة إني أرفض، وطلعنا من بيوتنا وكنا حقيقيين ووقت ما كلموني قالولي هنطلع حالا.. وإليسا صديقة بحبها كتير.. والأغنية أنا مش مغنية فيها بس بعتبرها أغنيتي».