تعيينات وزارة الكهرباء.. موعد وأكواد التقديم

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مدة 10أيام للتقديم بمسابقة وظائف وزارة الكهرباء، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021، بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، تنتهي ظهر يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه لن ينظر في الطلبات التي ترد على أي إيميل مخالف للإيميل المحدد لها أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان

أكواد طلبات التقدم للمناطق لتخصصات وظائف الكهرباء 2021

وحددت الوزارة لمسابقة التعيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أكوادا وإيميلات للمتقدمين لإرسال الأوراق والمستندات منها للتعيين لوظائف التخصصات المطلوبة للمقيمين بجميع مناطق محافظات الجمهورية، لـ 117 مهندس كهرباء حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020، و15 مهندس اتصالات حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020، و158 فني تشغيل حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، 2020، (خريجي دبلوم صنايع)

- الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمنطقتي القاهرة والجيزة

«ops1-ops2-cai1-cai2-wos1» ترسل على الإيميل: board.financ.eetc@moere.gov.eg

- الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمنطقتي الإسكندريو ومطروح

alex1-alex2-alex3-alex4"-alex5-alex6" ترسل على الايميل: finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg

- الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمنطقة القناة

can1-can2-can3-can4"-can5-can6-can7-can8" ترسل على الايميل: hr.sec.eetc@moere.gov.eg

-الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمناطق الدلتا

del1-del2-del3-del4-del5"-del6-del7" ترسل على الايميل: hr.eetc@moere.gov.eg

- الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمناطق مصر العليا

" upp1-upp2-upp3-upp4-upp5" ترسل على الايميل: adm.manag.eetc@moere.gov.eg

- الأكواد والإيميلات المطلوبة لتخصصات المقيمين بمنطقة مصر الوسطي

«mid1-mid2-mid3-mid4-mid5» ترسل على الايميل: adminstrialaffairs.eetc@moere.gov.eg

وظائف الكهرباء رقم 3 لسنة 2021 لسد العجز في مختلف القطاعات

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وظائف الكهرباء المطلوبة وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021 للتعيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، جاءت لسد العجز في مختلف القطاعات والمناطق ولمواكبة التوسعات الكبيرة في إنشاء وتطوير محطات الكهرباء الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة.