والد عريس طنطا: ابني أجل فرحه لوفاة خاله وتوفي يوم عقد قرانه

«دفناه في الوقت اللى كان مفترض نكتب فيه عقد زواجه على عروسته»، جملة عبر بها والد شاب مقيم بعزبة «صالح»، التابعة لمركز طنطا، والذي كان يستعد لعقد قرانه مساء أمس، على عروسه، قبل أن يلقى حتفه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة «ميكروباص»، بالقرب من موقف سبرباي.

وأوضح والد الشاب «محمد عبدالعال»، أن ابنه خريج معهد حاسب آلي، وعمره 26 عاما، وحدد حفل زفافه أول الشهر الجاري، وبسبب وفاة خاله تم تأجيل الفرح إلى أول شهر أكتوبر، وتواجده في مكان الحادث بسبب شراء بعض مستلزمات عقد قرآنه عقب صلاة العشاء، حيث خرج من المنزل وعاد جثه هامدة: «ابني كان فرحان بأنه هيتجوز لكن أمر الله نفذ، وابني شاب مكافح وخلص المعهد وكان شغال وبيحب الشغل وخطبنا له من 3 سنين».

وبيّن أنه تم الصلاة على جثته وتشيع جنازته في الوقت الذي كان محددا لعقد قرآنه: «كان خبر وفاته مثل الصاعقة لنا وجميع أهالي القرية، بسبب أنه شاب كان محبوب من الجميع ويتمتع بالصفات الحسنة وسمعة طيبة بين أهالي القرية، وكانت جنازته مهيبة بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.. فرح ابني كان امبارح واحنا بنصلي عليه وبنودعه».

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية حزنا على فراق ابن القرية، ووفاته يوم عقد قرآنه و قبل حفل زفافه بأقل من شهر، مطالبين بمحاسبة سائق السيارة الذي كان يسير عكس الاتجاه واصطدم بالشاب الذي كان يستقل دراجته النارية، وتم تشيع جنازته لمثواه الاخير بمقابر عائلته عقب صلاة العشاء.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالواقعة ومصرع شاب، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.