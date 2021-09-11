مسابقة المخترع الصغير 2021- 2022.. اعرف الشروط والجوائز

أطلق المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة مسابقة «المخترع الصغير»، لعام 2021 - 2022، على أن يشارك الطفل باختراع جهاز يفيد المجتمع في مجال من مجالات الحياة كـالمجال «الطبي، الهندسي، والزراعي والحيوي والبيولوجي، ..»، بهدف اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى أطفال مصر، وذلك في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2021.

تتضمن المسابقة مستويين:

المستوى الأول:

اختراعات علمية يشارك عليها المتسابق لأول مرة، في مسابقة المخترع الصغير، الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل، ويتضمن الاختراع: ملخص ورقي للاختراع - فيديو يوضح خطوات عمل لجنة التحكيم ثم يحتفظ به المتسابق معه، ونموذج تطبيقي للاختراع يتم عرضه فقط أمام لجنة التحكيم، ثم يحتفظ به المتسابق معه.

المستوى الثاني:

اختراعات أو مشاريع علمية شارك بها المتسابق قبل ذلك في مسابقة المخترع الصغير، لكنه طورها وأضاف إليها، حتى يمكن استخدامها في خدمة الدولة، وحل مشكلات المجتمع، ويجب أن يتضمن الاختراع : ملخص ورقي نظري للاختراع، موضحا فيه طرق التطوير المستخدمة ومصادرها العلمية، فيديو للاختراع قبل وبعد التطوير، نموذج تطبيقي للاختراع يوضح خطوات عمل لجنة التحكيم ثم يحتفظ به المتسابق معه.

وتأتي شروط المسابقة، حسب بيان صادر عن المركز كالتالي:

"يشترط أن يكون عمر المتسابق من سن 7 سنوات وحتى 18 سنة، يكتب الطفل على العمل البيانات التالية الاسم رباعي وتاريخ الميلاد والجنسية، البلد أو المحافظة، رقم الهاتف المنزلي والمحمول، عنوان المنزل بالكامل وبخط واضح، البريد الإلكتروني (الإيميل) للمتسابق، يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه".

كما تتضمن ألا يكون المتسابق فاز بجائزة مالية من مسابقة المخترع الصغير الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل من قبل، ويمكن للمتسابق الذي فاز بجائزة من مسابقة القومي لثقافة الطفل، من قبل أن ينافس على الميداليات الذهبية والفضية فقط في المسابقة.

أما عن الشروط الخاصة بالمسابقة فتتضمن "يقدم المتسابق بحث عن مشروع الاختراع يتناول فيه: فكرة الاختراع، أهمية الاختراع وكيفية الاستفادة منه في الحياة الواقعية، ويرسل الملخص النظري ويكتب على العمل اسم مسابقة المخترع الصغير للعام 2021-2022.

التحكيم:

يتم تحكيم المتسابق عمليا باختياره إحدى الطريقتين:

* الحضور أمام لجنة التحكيم بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم، في اليوم الذي يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم.

* التحكيم أونلاين من خلال برنامج زووم، وأثناء التحكيم لابد أن يعرض المتسابق، الفيديو الذي يوضح خطوات عمل الاختراع، نموذج تطبيقي للاختراع يتم عرضه أمام لجنة التحكيم ثم يحتفظ به المتسابق معه. في حالة عدم استكمالالبيانات او الالتزام بالشروط يتم استبعاد العملآخر موعد لتلقي الابحاث النظري يوم 10 اكتوبر المقبل.

وعن الجوائز فتشمل جوائز مالية كالتالي:

"3000 جنيه للفائز الأول، 2000 جنيه للفائز الثاني، 1000 جنيه للفائز الثالث، 750 جنيا للفائز الرابع، 500 جنيه للفائز الخامس، ومن السادس للعاشر يتم توزيع شهادات تقدير وميداليات ذهبية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من اصدارات المركز ومن الحادي عشر إلى الخامس عشر ميداليات فضية وشهادات تقدير مجموعات كتب من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل. بالضافة لجوائز مادية وعينية من نقابة المهندسين بالجيزة تحددها لجنة التحكيم.