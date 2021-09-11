السيطرة على حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود نشب في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر، وتبين أن النيران شبت في غرفة خاصة بالزراعة لوجود كميات من البنزين والسولار خاصة بالجرار الزراعي الخاص بفرع النادي، وأن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن حدوث أي خسائر.

لا خسائر في حريق النادي الأهلي

وقال مصدر أمني، إن الحريق لم يخلف أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين العمال أو أعضاء النادي الأهلي، لافتًا إلى أن قوات الحماية المدنية تعاملت مع الموقف بشكل عاجل وتحرر محضر بالواقعة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عامل الزراعة في النادي الأهلي، فوجئ بالنيران تندلع من داخل الغرفة الموجود داخلها كميات من الوقود الخاصة بالجرار الزراعي، وعندما فشل في السيطرة على النيران هو وزملائه أبلغوا قوات الحماية المدنية.

حريق ملعب التتش

وقبل أشهر شب حريق في فرع النادي الأهلي بمدرجات ملعب مختار التتش بسبب تطاير الشرر من ماكينة لحام الأكسجين، كان العمال يستخدمونها في تقطيع الحديد الخاص بأحد المدرجات في ملعب مختار التتش، كان السبب في امتداد النيران إلى المدرج والتهم عددا من المقاعد البلاستيكية والمخلفات الخاصة بأعمال هدم المدرجات الخاصة بالملعب القديم في النادي الأهلي، الذي يشهد عملية تطوير بناء على قرار مجلس الإدارة المدعوم بالتراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

6 سيارات إطفاء

وفشل العمال في السيطرة على النيران عندما تصاعدت ألسنة اللهب بسبب اشتعالها في مواد بلاستيكية وخشبية تساعد على الاشتعال، فجرى الاستعانة بالحماية المدنية التي دفعت بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الموقف وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وبينت تحريات"»، وأن العمال أخطأوا في استخدامها ما تسبب في اشتعال النيران في مقاعد مصنوعة البلاستك قديمة في المدرجات الموجود بها شروخ كبيرة كانت تهدد باستمراره وتعرض حياة الجماهير للخطر.