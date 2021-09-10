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حريق في مخلفات بالمدينة الصناعية بقنا و4 سيارات إطفاء تحاول إخماده

كتب:

رجب آدم
11:59 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
حريق في مخلفات بالمدينة الصناعية بقنا و4 سيارات إطفاء تحاول إخماده

تحاول الحماية المدنية في قنا، السيطرة على حريق نشب في مخلفات بالمدينة الصناعية في منطقة «الجبلاو» بمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطار، بقيام قوات الحماية المدنية بعمليات الإطفاء في حريق بمخلفات في المدينة الصناعية بقرية الجبلاو .

وتحركت 4 سيارات إطفاء بقيادة العميد هاني الأتربي للسيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بشرية.

وأكد مصدر في الحماية المدنية لـ«الوطن» أن الحريق في مخلفات وجارٍ السيطرة عليها ولا توجد خسائر في الأرواح، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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